Посол у Німеччині про ядерні погрози РФ: Путін готовий до всього

Посол України в Німеччині Олексій Макеєв заявив, що Київ має бути готовий до будь-якого розвитку подій, коли йдеться про ядерні погрози РФ.

Про це він сказав в інтерв'ю Die Rheinische Post, повідомляє "Європейська правда".

Коментуючи можливість застосування ядерної зброї Росією, Макеєв наголосив: дії Путіна засвідчили, що він "готовий до всього" і "від нього можна очікувати все".

"Ми, українці, повинні бути готові до будь-якого розвитку подій", – зазначив посол.

Також, на його думку, "Росії потрібно завдати поразки", адже в іншому випадку "миру не буде", хоча РФ могла б швидко закінчити війну, вивівши свої війська з території України.

"Але Росія цього не хоче, тому нам потрібна підтримка", – зауважив Макеєв.

У неділю у своєму Telegram-каналі заступник голови Ради безпеки Росії Дмитрій Медведєв злякався контрнаступу України та написав: "Якщо уявити собі, що наступ укробандерівців за підтримки НАТО вдався і вони відторгнули частину нашої землі, то нам довелося б у силу правил указу президента Росії від 02.06.2020 піти на використання ядерної зброї". "Іншого виходу просто не залишиться", – додав він.

З початку повномасштабного вторгнення в Україну Москва час від часу вдається до ядерних погроз. Розвідка й лідери західних держав вважають такий сценарій малоймовірним.