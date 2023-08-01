Посол в Германии о ядерных угрозах РФ: Путин готов ко всему

Посол Украины в Германии Алексей Макеев заявил, что Киев должен быть готов к любому развитию событий, когда речь идет о ядерных угрозах РФ.

Об этом он заявил в интервью Die Rheinische Post, сообщает "Европейская правда".

Комментируя возможность применения ядерного оружия Россией, Макеев отметил: действия Путина показали, что он "готов ко всему" и "от него можно ожидать всего".

"Мы, украинцы, должны быть готовы к любому развитию событий", – отметил посол.

Также, по его мнению, "России нужно нанести поражение", ведь в противном случае "мира не будет", хотя РФ могла бы быстро закончить войну, выведя свои войска с территории Украины.

"Но Россия этого не хочет, поэтому нам нужна поддержка", – отметил Макеев.

В воскресенье в своем Telegram-канале Медведев испугался контрнаступления Украины и написал: "Если представить себе, что наступление укробандеровцев при поддержке НАТО удалось и они отторгли часть нашей земли, то нам пришлось бы в силу правил указа президента России от 02.06.2020 пойти на использование ядерного оружия". "Другого выхода просто не останется", – добавил он.

С начала полномасштабного вторжения в Украину Москва время от времени прибегает к ядерным угрозам. Разведка и лидеры западных государств считают такой сценарий маловероятным.