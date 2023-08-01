Міністр оборони Данії повернувся до роботи після піврічного лікування від стресу

Міністр оборони і віцепрем'єр Данії Якоб Еллеманн-Єнсен у вівторок повернувся до роботи після піврічного лікування від стресу і перевтоми.

Про це сам міністр написав у Facebook, повідомляє "Європейська правда".

"Отже, я знову у справі. Я дійсно з нетерпінням чекаю цього! А ще я трохи нервую", – зазначив міністр.

Він додав, що на нього чекає багато справ, а також анонсував інтерв‘ю телеканалам DR і TV2.

Еллеманн-Єнсен, який також очолює ліберальну партію Venstre, пішов на лікарняний на невизначений термін на початку лютого, щоб "відпочити" за порадою свого лікаря – майже через два місяці після початку роботи нового уряду Данії на чолі із прем’єркою Метте Фредеріксен.

За його словами, взяти відпустку через стрес "було одним з найважчих рішень у моєму житті".

"Це був критичний час для Venstre і Міністерства оборони, і я відчував, що зазнаю поразки. Я думав, що поїду на кілька тижнів, а потім повернуся. Але це не спрацювало", – казав тоді данський міністр, заяву якого наводить AFP.

Увесь цей час обов'язки міністра оборони Данії виконував Троельс Лунд Поульсен.

Нагадаємо, у Фінляндії міністр оборони Антті Кайкконен ходив у відпустку по догляду за дитиною. Він пояснював, що хоча його робота дуже важлива, "в якийсь момент потрібно вміти поставити сім'ю на перше місце".