Министр обороны Дании вернулся к работе после полугодового лечения от стресса

Министр обороны и вице-премьер Дании Якоб Эллеманн-Йенсен во вторник вернулся к работе после полугодового лечения от стресса и переутомления.

Об этом сам министр написал в Facebook, сообщает "Европейская правда".

"Итак, я снова в деле. Я действительно с нетерпением жду этого! А еще я немного нервничаю", – отметил министр.

Он добавил, что его ждет много дел, а также анонсировал интервью телеканалам DR и TV2.

Эллеманн-Йенсен, который также возглавляет либеральную партию Venstre, ушел на больничный на неопределенный срок в начале февраля, чтобы "отдохнуть" по совету своего врача – почти через два месяца после начала работы нового правительства Дании во главе с премьером Метте Фредериксен.

По его словам, взять отпуск из-за стресса "было одним из самых тяжелых решений в моей жизни".

"Это было критическое время для Venstre и Министерства обороны, и я чувствовал, что терплю поражение. Я думал, что уеду на несколько недель, а затем вернусь. Но это не сработало", – говорил тогда датский министр, заявление которого приводит AFP.

Все это время обязанности министра обороны Дании исполнял Троэльс Лунд Поульсен.

Напомним, в Финляндии министр обороны Антти Кайкконен ходил в отпуск по уходу за ребенком. Он пояснял, что хотя его работа очень важна, "в какой-то момент нужно уметь поставить семью на первое место".