Уряд Італії готує кроки для подолання нестачі таксі

Італійська влада у вівторок визнала проблему з нестачею автомобілів таксі в країні й пообіцяла найближчим часом підготувати кроки для її вирішення.

Про це йдеться в короткому повідомленні італійського уряду, яке цитує "Європейська правда".

Як там зазначено, уряд Італії "найближчими днями" вирішить проблему з нестачею таксі, "запропонувавши рішення, засноване на ефективності та прозорості для громадян, справедливості для водіїв таксі та повазі до ринкових правил".

Заяві італійського уряду передує критичне повідомлення від антимонопольної служби країни AGCM, яка після обговорення зі службами таксі великих міст – Рима, Мілана та Неаполя – розкритикувала нинішню ситуацію в галузі.

Серед іншого, AGCM вказує на тривалий час очікування, проблеми з використанням таксометрів і прийняттям електронної оплати.

В уряді Італії й раніше говорили про реформу сфери таксі, пише Il Messaggero, визнаючи нестачу автомобілів. Приміром, у Римі з населенням понад 4,3 мільйона людей видано лише 7800 ліцензій, причому востаннє це було у 2006 році.

Серед інших проблем – дуже старий закон про таксомоторний бізнес, який датується ще 1992 роком. Через обмеження процедури видання нових ліцензій на таксі відповідні служби продають їх між собою, причому часом ціни доходять до сотень тисяч євро.

Незважаючи на зростання туризму, кількість активних ліцензій на таксі в Італії залишається незмінною – близько 20 тисяч, а подекуди вона навіть зменшилася в період між 2008 і 2018 роками (останній рік, за який доступна статистика).

Раніше суд Європейського Союзу зобов’язав міську владу Барселони – другого найбільшого міста Іспанії – зняти обмеження з роботи каршерингових сервісів на кшталт Uber, запроваджені під тиском місцевих таксистів.