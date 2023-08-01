Правительство Италии готовит шаги для преодоления нехватки такси

Итальянские власти во вторник признали проблему с нехваткой автомобилей такси в стране и пообещали в ближайшее время подготовить шаги для ее решения.

Об этом говорится в коротком сообщении итальянского правительства, которое цитирует "Европейская правда".

Как там отмечается, правительство Италии "в ближайшие дни" решит проблему с нехваткой такси, "предложив решение, основанное на эффективности и прозрачности для граждан, справедливости для водителей такси и уважении к рыночным правилам".

Заявлению итальянского правительства предшествует критическое сообщение от антимонопольной службы страны AGCM, которая после обсуждения со службами такси крупных городов – Рима, Милана и Неаполя – раскритиковала нынешнюю ситуацию в отрасли.

Среди прочего, AGCM указывает на длительное время ожидания, проблемы с использованием таксометров и приемом электронной оплаты.

В правительстве Италии и ранее говорили о реформе сферы такси, пишет Il Messaggero, признавая нехватку автомобилей. К примеру, в Риме с населением более 4,3 миллиона человек выдано всего 7800 лицензий, причем последний раз это было в 2006 году.

Среди других проблем – очень старый закон о таксомоторном бизнесе, который датируется еще 1992 годом. Из-за ограничений процедуры выдачи новых лицензий на такси соответствующие службы продают их между собой, причем порой цены доходят до сотен тысяч евро.

Несмотря на рост туризма, количество активных лицензий на такси в Италии остается неизменным – около 20 тысяч, а иногда оно даже уменьшалось в период между 2008 и 2018 годами (последний год, за который доступна статистика).

Ранее суд Европейского Союза обязал городские власти Барселоны – второго крупнейшего города Испании – снять ограничения по работе каршеринговых сервисов вроде Uber, введенные под давлением местных таксистов.