В Лувре появится новый вход, чтобы "разгрузить" основной

В Лувре, одном из самых известных музеев во Франции и мире, появится дополнительный вход, чтобы уменьшить нагрузку на основной – возле известной стеклянной пирамиды.

Как информирует dpa, пишет "Европейская правда", об этом объявили во вторник.

Администрация Лувра сообщила, что новый вход появится с восточной стороны музея, возле колоннады Перроля.

Он дополнит вход возле стеклянной пирамиды, который функционирует как основной с 1988 года, чтобы уменьшить нагрузку на него.

В то же время неизвестно, как будут финансировать обустройство нового входа.

Как сообщалось, Италия требует от Лувра вернуть семь экспонатов, которые могли незаконно вывезти.