В Лувре появится новый вход, чтобы "разгрузить" основной
Вторник, 1 августа 2023, 19:52
В Лувре, одном из самых известных музеев во Франции и мире, появится дополнительный вход, чтобы уменьшить нагрузку на основной – возле известной стеклянной пирамиды.
Как информирует dpa, пишет "Европейская правда", об этом объявили во вторник.
Администрация Лувра сообщила, что новый вход появится с восточной стороны музея, возле колоннады Перроля.
Он дополнит вход возле стеклянной пирамиды, который функционирует как основной с 1988 года, чтобы уменьшить нагрузку на него.
В то же время неизвестно, как будут финансировать обустройство нового входа.
Как сообщалось, Италия требует от Лувра вернуть семь экспонатов, которые могли незаконно вывезти.
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