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Посол Франції прибув до Кривого Рога, де російські ракети вбили шістьох людей

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Вівторок, 1 серпня 2023, 20:14

Французький посол в Україні Етьєн де Понсен у вівторок відвідав місце російського обстрілу багатоповерхівки в Кривому Розі 31 липня, в результаті якого загинула жінка з дитиною.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", посол написав у Twitter.

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Французький дипломат у повідомленні зазначив, що Франція висловлює співчуття та солідарність із Україною на тлі нещодавньої трагедії.

"Вражені стійкістю населення та чудовою організацією допомоги постраждалим", – додав він.

Як відомо, вранці 31 липня росіяни атакували Кривий Ріг двома балістичними ракетами: одна влучила у житлову багатоповерхівку, інша − у навчальний заклад.

Пошуково-рятувальну операцію завершили надвечір. За фінальними даними, загинуло 6 людей, серед яких дитина, 75 отримали поранення.

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