Посол Франції прибув до Кривого Рога, де російські ракети вбили шістьох людей

Французький посол в Україні Етьєн де Понсен у вівторок відвідав місце російського обстрілу багатоповерхівки в Кривому Розі 31 липня, в результаті якого загинула жінка з дитиною.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", посол написав у Twitter.

Французький дипломат у повідомленні зазначив, що Франція висловлює співчуття та солідарність із Україною на тлі нещодавньої трагедії.

"Вражені стійкістю населення та чудовою організацією допомоги постраждалим", – додав він.

.@FranceenUkraine à Kryvii Rih frappée hier par un missile 🇷🇺 sur un immeuble. Deux morts dont un enfant. Condoléances et solidarité 🇫🇷 🇺🇦dans l'épreuve. Impressionné par la résilience de la population et l'excellente organisation de la prise en charge des victimes.Solidarité 🇫🇷 https://t.co/32bZkavBmf pic.twitter.com/ybynSsf5kK — Etienne de Poncins (@EdePoncins) August 1, 2023

Як відомо, вранці 31 липня росіяни атакували Кривий Ріг двома балістичними ракетами: одна влучила у житлову багатоповерхівку, інша − у навчальний заклад.

Пошуково-рятувальну операцію завершили надвечір. За фінальними даними, загинуло 6 людей, серед яких дитина, 75 отримали поранення.