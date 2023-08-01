Укр Рус Eng

Посол Франции прибыл в Кривой Рог, где российские ракеты убили шесть человек

фото, видео
Вторник, 1 августа 2023, 20:14

Французский посол в Украине Этьен де Понсен во вторник посетил место российского обстрела многоэтажки в Кривом Роге 31 июля, в результате которого погибла женщина с ребенком.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", посол написал в Twitter.

Генсек Совета Европы осудила удар РФ по многоэтажке в Кривом Роге

Французский дипломат в сообщении отметил, что Франция выражает соболезнования и солидарность с Украиной на фоне недавней трагедии.

"Поражены стойкостью населения и замечательной организацией помощи пострадавшим", – добавил он.

Как известно, утром 31 июля РФ атаковала Кривой Рог двумя баллистическими ракетами: одна попала в жилую многоэтажку, другая – в учебное заведение.

Поисково-спасательную операцию завершили к вечеру. По финальным данным, погибло 6 человек, среди которых ребенок, 75 получили ранения.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Франция Война с РФ