Посол Франции прибыл в Кривой Рог, где российские ракеты убили шесть человек

Французский посол в Украине Этьен де Понсен во вторник посетил место российского обстрела многоэтажки в Кривом Роге 31 июля, в результате которого погибла женщина с ребенком.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", посол написал в Twitter.

Французский дипломат в сообщении отметил, что Франция выражает соболезнования и солидарность с Украиной на фоне недавней трагедии.

"Поражены стойкостью населения и замечательной организацией помощи пострадавшим", – добавил он.

.@FranceenUkraine à Kryvii Rih frappée hier par un missile 🇷🇺 sur un immeuble. Deux morts dont un enfant. Condoléances et solidarité 🇫🇷 🇺🇦dans l'épreuve. Impressionné par la résilience de la population et l'excellente organisation de la prise en charge des victimes.Solidarité 🇫🇷 https://t.co/32bZkavBmf pic.twitter.com/ybynSsf5kK — Etienne de Poncins (@EdePoncins) August 1, 2023

Как известно, утром 31 июля РФ атаковала Кривой Рог двумя баллистическими ракетами: одна попала в жилую многоэтажку, другая – в учебное заведение.

Поисково-спасательную операцию завершили к вечеру. По финальным данным, погибло 6 человек, среди которых ребенок, 75 получили ранения.