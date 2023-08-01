У турецькому Ізмірі повідомляють про напад на співробітницю консульства Швеції

Озброєний чоловік скоїв напад на на співробітницю консульства Швеції в Ізмірі нібито через труднощі з отриманням візи.

Про це повідомляє Haber Turk, пише "Європейська правда".

Напад стався близько опівдня 1 серпня. Нападник прийшов у консульство для вирішення візових питань і, не отримавши бажаного результату, атакував співробітницю – громадянку Туреччини – з пістолета, який зумів пронести з собою.

В офісі губернатора провінції Ізмір згодом заявили, що співробітниця шведського консульства Eміне T. отримала поранення в груди й ногу та перебуває в реанімації, а нападник-громадянин Туреччини, якого згадують лише за ініціалами Z.Ö., має проблеми із психічним здоров’ям. Його взяли під варту.

Міністр юстиції Туреччини Їлмаз Тунч засудив напад та побажав найвидшого одужання пораненій.

"Розпочато відповідне розслідування, щоб з’ясувати обставини цієї прикрої події", – цитує його CNN Turk.

В МЗС Швеції сказали, що тримають зв’язок із консульством, та висловили співчуття постраждалій. "Генеральний консул Швеції завтра вирушить до Ізміра, щоб отримати детальну інформацію про ситуацію", – зазначили у заяві.

Нагадаємо, на тлі акцій зі спаленням Корану в Данії та Швеції зазнало серйозного нападу посольство Швеції у Багдаді.