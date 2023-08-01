В турецком Измире сообщают о нападении на сотрудницу консульства Швеции

Вооруженный мужчина совершил нападение на сотрудницу консульства Швеции в Измире якобы из-за трудностей с получением визы.

Об этом сообщает Haber Turk, пишет "Европейская правда".

Нападение произошло около полудня 1 августа. Нападающий пришел в консульство для решения визовых вопросов и, не получив желаемого результата, атаковал сотрудницу – гражданку Турции – из пистолета, который сумел пронести с собой.

В офисе губернатора провинции Измир позже заявили, что сотрудница шведского консульства Эмине Т. получила ранения в грудь и ногу и находится в реанимации, а нападавший-гражданин Турции, которого упоминают только по инициалам Z.Ö., имеет проблемы с психическим здоровьем. Его взяли под стражу.

Министр юстиции Турции Йылмаз Тунч осудил нападение и пожелал скорейшего выздоровления раненой.

"Начато соответствующее расследование, чтобы выяснить обстоятельства этого печального события", – цитирует его CNN Turk.

В МИД Швеции прокомментировали, что держат связь с консульством, и выразили соболезнования пострадавшей. "Генеральный консул Швеции завтра отправится в Измир, чтобы получить подробную информацию о ситуации", – отметили в заявлении.

Напомним, на фоне акций с сожжением Корана в Дании и Швеции подверглось серьезному нападению посольство Швеции в Багдаде.