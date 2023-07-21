Швеція тимчасово евакуює посольство Іраку після спроби штурму

Персонал посольства Швеції в Іраку "з міркувань безпеки" тимчасово евакуювали до Стокгольма після спроби штурму будівлі сотнями протестувальників у ніч проти четверга.

Про це агенції TT повідомило шведське Міністерство закордонних справ, пише "Європейська правда".

У МЗС Швеції уточнили, що персонал посольства у Багдаді вже прибув до Стокгольма регулярними рейсами, і рішення про його повернення ухвалять пізніше. Інших коментарів відомство не надало.

Раніше Ірак вислав шведського посла на знак протесту проти запланованого спалення Корану в Стокгольмі, яке спонукало сотні протестувальників штурмувати і підпалити посольство Швеції в іракській столиці.

Швеція викликала керівника дипломатичної місії Іраку в країні у зв’язку з нападом на своє посольство.

Зазначимо, що на запланованому заході в Стокгольмі в четвер двоє протестувальників штовхнули ногою і частково знищили книгу, яка, за їхніми словами, була Кораном, але не змогли підпалити її.

Попередні акції зі спаленням Корану у Швеції, проведені під різними приводами, також спровокували велике обурення у мусульманському світі та серйозний напад на посольство країни у Багдаді. На тлі цих подій уряд Швеції розглядає можливість законодавчо заборонити спалення Корану або інших священних книг.