Сербія виявила 200 нелегальних мігрантів біля кордону з Угорщиною

Поліцейська операція Сербії, яка почалась уранці у вівторок, допомогла виявити дві сотні мігрантів, які нелегально переправлялись через кордон з Угорщиною, а також вилучити зброю і патрони причетних до нелегальної міграції.

Про це, як пише "Європейська правда" з посиланням на Reuters, заявив керівник департаменту поліції Міністерства внутрішніх справ Сербії Івиця Івкович.

За словами посадовця, в операції, що тривала біля міста Суботіца на півночі Сербії, брали участь близько 800 поліцейських. Поліція затримала 200 мігрантів і вилучила зброю, патрони й портативні радіостанції.

"Результати досить хороші. Було знайдено значну кількість патронів і зброї – вісім автоматів, один карабін, два пістолети... й 13 радіопристроїв", – сказав Івкович.

Західнобалканський маршрут, який пролягає через Туреччину, Болгарію, Північну Македонію та Сербію, залишається основним шляхом нелегальної міграції до Європейського Союзу. Багато мігрантів перетинають кордони за допомогою контрабандистів.

Сербія, Угорщина та Австрія здійснюють спільне патрулювання кордонів, а Белград пообіцяв узгодити свою візову політику з візовою політикою ЄС, щоб зупинити потік нелегальних мігрантів через Західні Балкани.

Минулого місяця в межах спільної операції правоохоронців із п'яти країн вдалося зупинити діяльність міжнародного злочинного угруповання, яке займалося незаконним ввезенням мігрантів із Куби до країн ЄС.