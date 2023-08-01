Сербия обнаружила 200 нелегальных мигрантов у границы с Венгрией

Полицейская операция Сербии, которая началась утром во вторник, помогла выявить две сотни мигрантов, которые нелегально переправлялись через границу с Венгрией, а также изъять оружие и патроны причастных к нелегальной миграции.

Об этом, как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Reuters, заявил руководитель департамента полиции Министерства внутренних дел Сербии Ивица Ивкович.

По словам чиновника, в операции, которая длилась возле города Суботица на севере Сербии, участвовали около 800 полицейских. Полиция задержала 200 мигрантов и изъяла оружие, патроны и портативные радиостанции.

"Результаты достаточно хорошие. Было найдено значительное количество патронов и оружия – восемь автоматов, один карабин, два пистолета... и 13 радиоустройств", – сказал Ивкович.

Западнобалканский маршрут, который пролегает через Турцию, Болгарию, Северную Македонию и Сербию, остается основным путем нелегальной миграции в Европейский Союз. Многие мигранты пересекают границы с помощью контрабандистов.

Сербия, Венгрия и Австрия осуществляют совместное патрулирование границ, а Белград пообещал согласовать свою визовую политику с визовой политикой ЕС, чтобы остановить поток нелегальных мигрантов через Западные Балканы.

В прошлом месяце в рамках совместной операции правоохранителей из пяти стран удалось остановить деятельность международной преступной группировки, которая занималась незаконным ввозом мигрантов с Кубы в страны ЕС.