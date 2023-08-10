У Туреччині перекинувся службовий автобус: 27 постраждалих

У Туреччині перекинувся автобус, який перевозив персонал аеропорту "Стамбул", внаслідок чого постраждали 27 осіб.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на TRT Haber.

Аварія сталась у стамбульському районі Еюпсултан. Автобус з невстановленої причини не впорався з керуванням і впав з мосту з висоти близько 6 метрів.

TRT Haber

В салоні перебували водій і 40 робітників, 27 осіб отримали поранення внаслідок аварії.

Постраждалі були доставлені до найближчих лікарень після надання першої допомоги на місці аварії.

Раніше у Німеччині перекинувся у кювет автобус з австрійськими туристами, що прямував до Норвегії; постраждали 18 осіб.

Перед цим в Іспанії на вузькій гірській дорозі перекинувся автобус із майже 50 туристами, а в Австрії вщент згорів автобус, який прямував з Іспанії до Молдови.