В Турции перевернулся служебный автобус: 27 пострадавших

В Турции перевернулся автобус, который перевозил персонал аэропорта "Стамбул", в результате чего пострадали 27 человек.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на TRT Haber.

Авария произошла в стамбульском районе Эюпсултан. Автобус по неустановленной причине не справился с управлением и упал с моста с высоты около шести метров.

TRT Haber

В салоне находились водитель и 40 рабочих, 27 человек получили ранения в результате аварии.

Пострадавшие были доставлены в ближайшие больницы после оказания первой помощи на месте аварии.

Ранее в Германии перевернулся в кювет автобус с австрийскими туристами, следовавший в Норвегию; пострадали 18 человек.

Перед этим в Испании на узкой горной дороге перевернулся автобус с почти 50 туристами, а в Австрии полностью сгорел автобус, следовавший из Испании в Молдову.