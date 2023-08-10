В Англії кількість пацієнтів у черзі на планове стаціонарне лікування досягла рекорду

Дані Національної служби здоров’я в Англії засвідчили новий рекорд кількості пацієнтів у черзі на планове стаціонарне лікування.

Про це повідомляє Sky News, пише "Європейська правда".

Нацслужба здоров’я Англії опублікувала щоквартальний звіт, з якого випливає, що станом на кінець червня у черзі були 7,6 млн пацієнтів, порівняно з 7,5 млн у травні.

Це також найвищий показник з початку ведення такої статистики у 2007 році.

Водночас кількість пацієнтів, для яких прогнозований час очікування складає понад 18 місяців, помітно скоротився: у травні таких ще було понад 11 400, на кінець червня – вже близько 7200.

Уряд та Нацслужба здоров’я ставили за мету позбутися термінів очікування тривалістю понад 18 місяців ще навесні, але не враховуючи особливі випадки або ситуації, коли пацієнти самі обрали довше очікування.

Одним з факторів, що збільшують черги, є періодичні страйки лікарів з вимогою кращих умов праці. Останній такий страйк відбувся в кінці липня.

За даними NHS, цієї зими через страйки медиків вже було відкладено понад 100 тисяч прийомів пацієнтів.