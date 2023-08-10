В Англии достигло рекорда количество пациентов в очереди на плановое стационарное лечение

Данные Национальной службы здоровья в Англии показали новый рекорд количества пациентов в очереди на плановое стационарное лечение.

Об этом сообщает Sky News, пишет "Европейская правда".

Нацслужба здоровья Англии опубликовала ежеквартальный отчет, из которого следует, что по состоянию на конец июня в очереди были 7,6 млн пациентов по сравнению с 7,5 млн в мае.

Это также самый высокий показатель с начала ведения такой статистики в 2007 году.

В то же время, количество пациентов, для которых прогнозируемое время ожидания составляет более 18 месяцев, заметно сократилось: в мае таких еще было более 11 400, на конец июня – уже около 7200.

Правительство и Нацслужба здоровья ставили цель избавиться от сроков ожидания продолжительностью более 18 месяцев еще весной, но не учитывая особые случаи или ситуации, когда пациенты сами выбрали более длительное ожидание.

Одним из факторов, увеличивающих очереди, являются периодические забастовки врачей с требованием лучших условий труда. Последняя такая забастовка состоялась в конце июля.

По данным NHS, этой зимой из-за забастовок медиков уже было отложено более 100 тысяч приемов пациентов.