У Франції чисельність ув’язнених встановила новий історичний рекорд

У Франції чисельність осіб у пенітенціарних закладах у липні встановила новий історичний рекорд, вперше перевищивши 74 тисячі.

Про це повідомляє AFP, пише "Європейська правда".

Міністерство юстиції країни опублікувало дані, що на липень кількість ув’язнених в країні досягла 74 513 осіб, порівняно з 73 699 у червні.

Із цим "стрибком" Франція вшосте за останній час оновила рекорд чисельності ув’язнених та вперше перетнула позначку у 74 тисячі в’язнів.

Європейський суд з прав людини неодноразово критикував Париж за хронічну проблему переповненості в’язниць.

В останньому зростанні кількості ув’язнених зіграли роль масштабні заворушення наприкінці червня-початку липня, спровоковані смертю підлітка, якого застрелила поліція під час дорожнього контролю. Багато повнолітніх учасників безладів отримали реальні терміни позбавлення волі.

Тим часом опозиція вимагає відставки керівників МВС і поліції, називаючи дії правоохоронців під час реакції на заворушення надто жорсткими.

"ЄвроПравда" детально розповідала про заворушення у статті Молоді та непотрібні: чому Францію трясе від масштабних протестів та що збирається робити влада.