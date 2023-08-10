Українці за пів року отримали більшу частину посвідок на проживання в Литві

У період із січня по липень 2023 року Литва видала 86 372 посвідки на тимчасове проживання, що стало рекордом у країні за останні п'ять років.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Департамент міграції країни, інформує Delfi.

За даними департаменту, серед виданих посвідок на проживання найбільше отримали українські громадяни – 51 126. З них принаймні 42 тисячі – це біженці війни РФ проти України, які користуються тимчасовим механізмом захисту, запровадженим Євросоюзом.

Більшість посвідок на проживання отримали особи, які вперше зверталися по документ – 71 901, тоді як продовжили 14 471 посвідку. За вказаний період таких документів видали на 25% більше, ніж у другому півріччі 2022 року.

У період із січня по липень 2023 року 19 477 посвідок отримали громадяни Білорусі, ще 2384 посвідки отримали російські громадяни.

Без урахування механізму захисту від ЄС найбільше посвідок на тимчасове проживання за перше півріччя 2023 року видали за роботою – 34 417, з яких 1145 отримали висококваліфіковані фахівці.

Раніше повідомлялося, що кількість українських жителів Литви за перше півріччя 2023 року зменшилася приблизно на 10 тисяч осіб.

Згідно з результатами опитування, проведеного у травні, 34% українських біженців, які втекли від війни до Литви, у майбутньому планують там жити і працювати.

Нагадаємо, за даними Євростату, станом на кінець березня 2023 року статусом тимчасового захисту в країнах ЄС скористалися 3,9 мільйона біженців з України.