Украинцы за полгода получили большую часть видов на жительство в Литве

В период с января по июль 2023 года Литва выдала 86 372 временных видов на жительство, что стало рекордом в стране за последние пять лет.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Департамент миграции страны, информирует Delfi.

По данным департамента, среди выданных видов на жительство больше всего получили украинские граждане – 51 126. Из них по крайней мере 42 тысячи – это беженцы войны РФ против Украины, которые пользуются временным механизмом защиты, введенным Евросоюзом.

Большинство видов на жительство получили лица, которые в первый раз обращались за документом – 71 901, тогда как продлили 14 471 видов. За указанный период таких документов выдали на 25% больше, чем во втором полугодии 2022 года.

В период с января по июль 2023 года 19 477 видов на жительство получили граждане Беларуси, еще 2384 получили российские граждане.

Без учета механизма защиты от ЕС больше всего видов на жительство за первое полугодие 2023 года выдали по работе – 34 417, из которых 1145 получили высококвалифицированные специалисты.

Ранее сообщалось, что количество украинских жителей Литвы за первое полугодие 2023 года уменьшилось примерно на 10 тысяч человек.

Согласно результатам опроса, проведенного в мае, 34% украинских беженцев, бежавших от войны в Литву, в будущем планируют там жить и работать.

Напомним, по данным Евростата, по состоянию на конец марта 2023 года статусом временной защиты в странах ЕС воспользовались 3,9 миллиона беженцев из Украины.