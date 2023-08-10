Повені призвели до закриття доріг і залізниці на півдні Норвегії 

На півдні Норвегії у четвер служби з надзвичайних ситуацій намагалися впоратися з сильними повенями: рятувальні роботи відбуваються за допомогою гелікоптерів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство DPA.

Від місцевих жителів надійшли сотні повідомлень про пошкодження, спричинені штормом. Перекрито 125 доріг, у тому числі багато основних магістралей.

Поліція звернулася до водіїв з проханням дотримуватися попереджень про закриття доріг і уникати поїздок у затоплені або постраждалі від зсувів райони.

ФОТО: DPA

Залізничний оператор Bane NOR закрив кілька ліній через небезпеку на шляхах і заявив, що рух поїздів відновиться через деякий час.

У муніципалітеті Рінгебу залізничний міст завдовжки 170 метрів був серйозно пошкоджений і перебуває під загрозою обвалення. Однак, за повідомленнями норвезьких ЗМІ, у четвер ситуація на мосту, схоже, стабілізувалася.

ФОТО: NRK

Повені були спричинені сильними дощами, які приніс шторм "Ганс", що спершу пройшов у Швеції.

Численні річки країни вийшли з берегів, а кілька тисяч людей довелося евакуювати.

Повінь також завдала значної шкоди гідроелектростанції, розташованій приблизно за 120 кілометрів на північний схід від Осло.