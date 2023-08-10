Наводнения привели к закрытию дорог и железной дороги на юге Норвегии 

На юге Норвегии в четверг службы по чрезвычайным ситуациям пытались справиться с сильными наводнениями: спасательные работы происходят с помощью вертолетов.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство DPA.

От местных жителей поступили сотни сообщений о повреждениях, вызванных штормом. Перекрыто 125 дорог, в том числе много основных магистралей.

Полиция обратилась к водителям с просьбой соблюдать предупреждения о закрытии дорог и избегать поездок в затопленные или пострадавшие от оползней районы.

ФОТО: DPA

Железнодорожный оператор Bane NOR закрыл несколько линий из-за опасности на путях и заявил, что движение поездов возобновится через некоторое время.

В муниципалитете Рингебу железнодорожный мост длиной 170 метров был серьезно поврежден и находится под угрозой обрушения. Однако, по сообщениям норвежских СМИ, в четверг ситуация на мосту, похоже, стабилизировалась.

ФОТО: NRK

Наводнения были вызваны сильными дождями, которые принес шторм "Ганс", сначала прошедший в Швеции.

Многочисленные реки страны вышли из берегов, а несколько тысяч человек пришлось эвакуировать.

Наводнение также нанесло значительный ущерб гидроэлектростанции, расположенной примерно в 120 километрах к северо-востоку от Осло.