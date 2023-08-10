На юге Испании из-за засухи полностью пересохла большая лагуна 

На юге Испании из-за длительной засухи и чрезмерной эксплуатации водоносных горизонтов второе лето подряд пересохла самая большая постоянная лагуна в национальном парке Доньяна.

Об этом сообщил в четверг Испанский национальный исследовательский совет (CSIC), пишет "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

"С тех пор, как мы начали собирать данные об этой территории полвека назад, такого никогда не случалось в течение двух лет подряд, что свидетельствует о серьезности ситуации, в которой оказалась система лагун Донаньи, а вместе с ней и все биоразнообразие, которое от нее зависит", – говорится в заявлении CSIC.

Пересохшая лагуна в парке Донанья ФОТО: CSIC

Лагуна высохла в то время, когда Испания борется с третьей за лето волной жары. Опустевшие водохранилища привели к ограничению водоснабжения в некоторых частях страны.

Водно-болотные угодья Донаньи являются домом для многих эндемичных и исчезающих видов, таких как пресноводные угри и черепахи.

Большинство лагун в Донанье являются временными, то есть их бассейны наполняются дождевой водой из водоносных горизонтов зимой, а затем высыхают в жаркие месяцы. Но некоторые из них наполнены водой и летом, обеспечивая важное убежище для перелетных птиц, которые направляются на юг после размножения в Северной Европе.

По словам исследователей, за последние два года в Донанье выпало самое низкое количество осадков за последние десять лет и была зафиксирована самая высокая среднегодовая температура за всю историю наблюдений – 18,53 по Цельсию.

Лагунам Донаньи угрожают не только засуха и жара. Они также окружены огромным количеством теплиц и сложной системой труб, которые берут воду из незаконно пробуренных скважин для использования фермерами.

Консервативное региональное правительство Андалусии планирует амнистию, которая бы легализовала дополнительное орошение вокруг Донаньи, что вызвало возмущение экологов.

Напомним, в июле прибрежные воды возле Испании достигли рекордно высокой температуры.