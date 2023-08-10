На автобусних зупинках в Таллінні будуть рости газони
Четвер, 10 серпня 2023, 17:51
На дахах 11 автобусних зупинок у центрі естонської столиці Таллінна з'являться газони.
Про це естонській телерадіокомпанії ERR повідомив прессекретар Кескліннаської управи Маті Ківі, пише "Європейська правда".
За його словами, на дахах автобусних зупинок наразі викладають вироблені у Південній Естонії мати із покриттям з очитку – рослини, яку для цього обрали.
"Оскільки йдеться про проєкт, який переміг на конкурсі ідей народного бюджету в Кесклінні, то зелені дахи поки що з'являться тільки на автобусних павільйонах у цьому районі", – пояснив Ківі.
В одному зеленому маті представлено від п'яти до восьми видів очитку.
"Такий мат одразу ефектний, очиток – рослина, яка не потребує добрив, покосу і спеціального поливу. Тобто потреба в догляді мінімальна", – додав Ківі.
Нагадаємо, раніше у Молдові оштрафували водія трактора, який під час протесту фермерів у центрі Кишинева проорав борозну на газоні.
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