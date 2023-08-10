На автобусных остановках в Таллинне будут расти газоны

На крышах 11 автобусных остановок в центре эстонской столицы Таллинна появятся газоны.

Об этом эстонской телерадиокомпании ERR сообщил пресс-секретарь Кесклиннаской управы Мати Киви, пишет "Европейская правда".

По его словам, на крышах автобусных остановок сейчас выкладывают произведенные в Южной Эстонии маты с покрытием из очитка – растения, которое для этого выбрали.

ФОТО: ERR

"Поскольку речь идет о проекте, который победил на конкурсе идей народного бюджета в Кесклинне, то зеленые крыши пока появятся только на автобусных павильонах в этом районе", – пояснил Киви.

В одном зеленом мате представлено от пяти до восьми видов очитка.

"Такой мат сразу эффектный, очиток – растение, которое не требует удобрений, покоса и специального полива. То есть потребность в уходе минимальна", – добавил Киви.

Напомним, ранее в Молдове оштрафовали водителя трактора, который во время протеста фермеров в центре Кишинева пропахал борозду на газоне.

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