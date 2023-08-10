В Люблине на месте строительства жилья обнаружили большой неразорвавшийся боеприпас 

Большой неразорвавшийся боеприпас обнаружили в четверг на месте строительства жилого массива в Люблине.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило издание Onet.

На месте находки уже работает полиция, туда также вызвали саперов.

"Полицейский патруль охраняет место от несанкционированного доступа. Ждем саперов, которые оценят ситуацию", – прокомментировал подполковник Камиль Голенбйовский из Люблинской комендатуры.

Неразорвавшийся боеприпас нашли на территории, где до Второй мировой войны был размещен авиационный завод.

После оккупации Польши немцы обустроили там лагерь для военнопленных, трудовой лагерь, а также место для сегрегации и хранения имущества, награбленного у евреев. Сейчас на этом месте строят большой жилой комплекс.

Только после того, как на место прибудут саперы и оценят находку, будут приняты дальнейшие решения. Возможно, для обезвреживания боеприпаса будут эвакуировать жителей поблизости.

Напомним, в этом году в Англии неожиданно разорвалась бомба времен Второй мировой, взрыв слышали за более чем 20 км.

В прошлом году в английском городе Эксетер контролируемо взорвали 1000-килограммовую немецкую бомбу времен Второй мировой войны.