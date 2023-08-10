У Литві власників електросамокатів планують зобов'язати оформлювати страховку

Міністерство фінансів Литви запропонувало зобов'язати власників електросамокатів оформлювати страховку на свої транспортні засоби, аналогічно до правила, яке діє для власників автомобілів.

Відповідна норма міститься в законопроєкті, зареєстрованому минулого тижня, пише "Європейська правда" з посиланням на LRT.

"Положення цього закону поширюються на транспортні засоби – кожен автомобіль, трактор і самохідна машина, що підлягає обов'язковій реєстрації для використання на дорогах і має максимальну конструктивну швидкість понад 25 км/год або максимальну чисту масу понад 25 кг і максимальну конструктивну швидкість понад 14 км/год", – йдеться в документі.

Це означає, що власники електросамокатів, які наразі не підлягають реєстрації або страхуванню, повинні будуть оформити страховку, щоб мати змогу їздити вулицями.

Правило також поширюватиметься на інші мікромобільні транспортні засоби, такі як сігвеї.

Наразі обов'язковому страхуванню цивільно-правової відповідальності підлягають лише автомобілі, мотоцикли, причепи, трактори та інші подібні транспортні засоби.

8 червня Сейм Литви ухвалив поправки до закону про безпечний рух дорогами, які вводять нові вимоги до електросамокатів, включно з можливою забороною на їх використання на тротуарах.

У середині травня Сейм Литви зробив перший крок для врегулювання руху електросамокатів на дорогах, схваливши в першому читанні поправки до закону про безпеку дорожнього руху.