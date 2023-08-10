В Литве владельцев электросамокатов планируют обязать оформлять страховку

Министерство финансов Литвы предложило обязать владельцев электросамокатов оформлять страховку на свои транспортные средства, аналогично правилу, которое действует для владельцев автомобилей.

Соответствующая норма содержится в законопроекте, зарегистрированном на прошлой неделе, пишет "Европейская правда" со ссылкой на LRT.

"Положения этого закона распространяются на транспортные средства – каждый автомобиль, трактор и самоходная машина, подлежащая обязательной регистрации для использования на дорогах и имеющая максимальную конструктивную скорость более 25 км/ч или максимальную чистую массу более 25 кг и максимальную конструктивную скорость более 14 км/ч", – говорится в документе.

Это означает, что владельцы электросамокатов, которые сейчас не подлежат регистрации или страхованию, должны будут оформить страховку, чтобы иметь возможность ездить по улицам.

Правило также будет распространяться на другие микромобильные транспортные средства, такие как сигвеи.

Сейчас обязательному страхованию гражданско-правовой ответственности подлежат только автомобили, мотоциклы, прицепы, прицепы, тракторы и другие подобные транспортные средства.

8 июня Сейм Литвы принял поправки к закону о безопасном движении по дорогам, которые вводят новые требования к электросамокатам, включая возможный запрет на их использование на тротуарах.

В середине мая Сейм Литвы сделал первый шаг для урегулирования движения электросамокатов на дорогах, одобрив в первом чтении поправки к закону о безопасности дорожного движения.



