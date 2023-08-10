В четверг Норвегия столкнулась с новыми наводнениями и эвакуациями, поскольку после сильных дождей реки вышли из берегов до самых высоких уровней за последние десятилетия.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство Reuters.

По сообщениям официальных лиц, более 4 тысяч человек эвакуировали из их домов на юге Норвегии, почти половина из них – в городе Хьонефос, что в 40 км к северо-западу от Осло. Это больше, чем в среду, когда было эвакуировано около 3 тысяч человек.

В четверг главные дороги были перекрыты в стране, а железнодорожное сообщение приостановлено на значительной части юга Норвегии.

Власти предупредили о дальнейших наводнениях, даже несмотря на то, что дождь прекратился, поскольку вода течет в сторону более низких прибрежных регионов.

Наводнения были вызваны сильными дождями, которые принес шторм "Ганс", сначала прошедший в Швеции.

Многочисленные реки страны вышли из берегов, а несколько тысяч человек пришлось эвакуировать.

Наводнение также нанесло значительный ущерб гидроэлектростанции, расположенной примерно в 120 километрах к северо-востоку от Осло.