У Німеччині обурені через політика, який хоче "викинути" зі шкіл дітей з інвалідністю

Лідер ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" (АдН) у Тюрингії Бйорн Хьоке заявив, що систему освіти потрібно "звільнити від ідеологічних проєктів", таких як "інклюзія", якщо він прийде до влади.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Politico.

Нинішня модель німецької школи дозволяє учням з інвалідністю навчатися разом з іншими учнями, щоб уможливити їм рівну участь у житті суспільства. Це було закріплено на законодавчому рівні в 2009 році з ратифікацією Конвенції ООН про права людей з інвалідністю.

Німецькі політики та борці за права людей з інвалідністю відреагували на коментарі Хьоке шоковано.

Заяви, зроблені Хьоке, дають "відверте і неприховане уявлення про його світогляд", стверджує Вільфрід Оеллерс, представник у справах людей з інвалідністю парламентської фракції правоцентристської партії Християнсько-демократичний союз у Бундестазі.

Корінна Рюффер, представниця Партії зелених у справах людей з інвалідністю, каже, що її не здивували висловлювання Хьоке: "АдН розглядає інвалідність як хворобу. Виключення людей з інвалідністю зі шкіл призводить до виключення їх із суспільства".

Парламентський держсекретар Єнс Бранденбург назвав висловлювання Хьоке "просто нелюдськими", додавши, що "пан Хьоке відомий своїми нацистськими висловлюваннями".

"Всі діти заслуговують на рівну участь і більше можливостей завдяки інклюзивній освіті", – сказав Бранденбург.

Юрген Дузель, Уповноважений федерального уряду у справах людей з інвалідністю, зазначив, що Німеччина несе особливу відповідальність через систематичні масові вбивства людей з інвалідністю нацистами: "Саме тому для мене важливо дати зрозуміти, що інклюзія – це не ідеологічний проєкт, а реалізація фундаментальних базових прав, людської гідності, розвиток особистості та рівність перед законом".

Згідно з останніми опитуваннями, АдН є найсильнішою силою в Тюрингії, її підтримують 34% виборців. Опозиційний політик Хьоке заявив, що хотів би стати главою уряду землі після наступних виборів восени 2024 року.

Однак це видається малоймовірним, оскільки жодна інша партія в парламенті землі не співпрацює з АдН. З 2021 року АдН у Тюрингії перебуває під наглядом внутрішньої розвідки землі і класифікується як правоекстремістська.

Як повідомлялося, "Альтернатива для Німеччини" пригрозила вивести Німеччину з ЄС, якщо Євросоюз не реформують протягом, як кажуть у політсилі, "розумного часу".

Останніми днями АдН вперше за чотири місяці втратила популярність в опитуваннях. Рейтинг партії опустився на один відсотковий пункт і становить 21%, а консервативний блок Християнсько-демократичний союз/Християнсько-соціальний союз (ХДС/ХСС) набрав один пункт і тепер має підтримку у 27% респондентів.