У Вільнюсі зник асфальт, який поклали перед самітом НАТО

На вулиці Лепкальне в литовській столиці Вільнюсі зникла частина дорожнього покриття, яке поклали перед липневим самітом НАТО.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє LRT, чий фотограф підтвердив, що рівного шару нового асфальту на дорозі справді немає.

Журналісти зазначають, що мешканці вулиці не приховують свого здивування тим, що зникла та частина дороги, яка була відремонтована до моменту проведення саміту.

За словами співробітника зі зв'язків зі ЗМІ Вільнюського міського самоврядування Габріелюса Грубінскаса, роботи з укладання асфальту не завершили до саміту НАТО, тож тривають зараз.

Він зазначив, що "перед самітом НАТО на вулиці Лепкальнё був покладений тільки нижній шар асфальту, що забезпечило безперешкодний рух транспорту цією вулицею".

"Наразі ремонт триває, оскільки заплановані роботи мають комплексний характер. Будуть проведені роботи з ремонту тротуарів, бордюрів, комунікаційних колодязів, після чого завершаться роботи з асфальтування", – запевнив Грубінскас.

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Нагадаємо, раніше в Молдові оштрафували водія трактора, який під час протесту фермерів у центрі Кишинева проорав борозну на газоні.

Раніше повідомлялося, що на дахах 11 автобусних зупинок у центрі естонської столиці Таллінна з'являться газони.

Нагадаємо, раніше у Молдові оштрафували водія трактора, який під час протесту фермерів у центрі Кишинева проорав борозну на газоні.