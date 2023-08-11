В Вильнюсе исчез асфальт, который положили перед саммитом НАТО

На улице Лепкальнё в литовской столице Вильнюсе исчезла часть дорожного покрытия, который уложили перед июльским саммитом НАТО.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает LRT, чей фотограф подтвердил, что ровного слоя нового асфальта на дороге действительно нет.

Журналисты отмечают, что жители улицы не скрывают своего удивления тем, что исчезла та часть дороги, которая была отремонтирована к моменту проведения саммита.

Фото: LRT

По словам сотрудника по связям со СМИ Вильнюсского городского самоуправления Габриелюса Грубинскаса, работы по укладке асфальта не завершили до саммита НАТО, поэтому продолжаются сейчас.

Он отметил, что "перед саммитом НАТО на улице Лепкальнё был уложен только нижний слой асфальта, что обеспечило беспрепятственное движение транспорта по этой улице".

"Сейчас ремонт продолжается, так как запланированные работы носят комплексный характер. Будут проведены работы по ремонту тротуаров, бордюров, коммуникационных колодцев, после чего завершатся работы по асфальтированию", – заверил Грубинскас.

Ранее сообщалось, что на крышах 11 автобусных остановок в центре эстонской столицы Таллинна появятся газоны.

Напомним, ранее в Молдове оштрафовали водителя трактора, который во время протеста фермеров в центре Кишинева пропахал борозду на газоне.