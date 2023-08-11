В Боснии предъявили обвинения сепаратисту Додику

Босния выдвинула обвинения лидеру сербских националистов Милораду Додику из-за невыполнения решений международного чиновника, который наблюдает за установлением мира в стране.

Об этом, как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Klix.ba, сообщила в пятницу государственная прокуратура.

В Боснии любое должностное лицо, которое не выполняет решение международного Верховного представителя или препятствует их выполнению, может быть заключено в тюрьму на срок от шести месяцев до пяти лет. Такие правила действуют, чтобы предотвратить обострение и потенциальную войну.

В течение последних двух лет Додик пытался отделить Республику Сербскую, где доминируют сербы, от Боснии и неоднократно критиковал своих политических оппонентов и западных послов.

Додик, который имеет тесные связи с Россией, в прошлом месяце подписал два закона, которые в итоге Верховный представитель Кристиан Шмидт отменил. Он заявил, что эти законы противоречат конституции Боснии и условиям мирного соглашения.

Один из этих законов приостановил действие решений Конституционного суда Боснии, а второй – прекратил публикацию указов и законов мирного посланника в официальном вестнике Республики Сербской.

Прокуратура также выдвинула обвинения против руководителя официального вестника Милоша Лукича.

Додик, который является президентом Республики Сербской, давно выступает за отделение региона. В июле он пригрозил провести референдум об отделении.

Читайте подробнее в статье о том, почему в Боснии и Герцеговине всерьез говорят о новой войне.



