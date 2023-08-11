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Шольц прокоментував можливу передачу Україні крилатих ракет Taurus

П'ятниця, 11 серпня 2023, 20:27

Канцлер Німеччини Олаф Шольц у дебатах про можливу передачу Україні крилатих ракет Taurus висловлюється стримано.

Про це він сказав в інтерв’ю газеті Thüringer Allgemeine, передає "Європейська правда" з посиланням на ntv.

"Немає ніякого нового стану справ у цьому питанні", – заявив Шольц.

"Ми, як і раніше, зосереджені на постачанні зброї для протиповітряної оборони, важкої артилерії, а також танків", – сказав він.

За його словами, Німеччина продовжить цей курс у тісній співпраці з міжнародними партнерами.

Політики від коаліційних партій та опозиції останнім часом вимагають надати українським збройним силам ракети, придатні для знищення бункерів і захищених командних пунктів на відстані до 500 кілометрів.

Раніше у німецькому уряді заявили, що наразі підготовка до передачі Україні крилатих ракет Taurus не ведеться.

За інформацією видання Spiegel, наразі щодо питання передачі ракет тривають засекречені переговори з представниками оборонної промисловості, оскільки канцлер Олаф Шольц хоче внести технічні модифікації в ракети, щоб унеможливити удари Києвом по російській території, що не стосується окупованого РФ Криму.

Читайте статтю "ЄП" про те, як Німеччина дискутує про передачу Україні ракет Taurus.

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Німеччина Шольц Зброя ЗСУ Війна з РФ