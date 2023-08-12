В ЄС розкрили, скільки снарядів з мільйона поставили Україні

В рамках плану з надання Україні мільйона артилерійських снарядів впродовж року, ЄС наразі передав Києву 223,8 тисячі таких боєприпасів і 2,3 тисячі ракет різних видів.

Про це, як пише DW, у п'ятницю, 11 серпня, повідомив речник ЄС Петер Стано агентству AFP.

"Країни-члени (ЄС. – Ред.) поставили близько 223 800 артилерійських боєприпасів – далекобійних самохідних, високоточних боєприпасів, а також мінометних боєприпасів – і 2300 ракет усіх типів", – сказав Стано.

Навесні країни-члени ЄС пообіцяли збільшити постачання Україні артилерійських снарядів, оскільки українські сили зіткнулися з нестачею вкрай необхідних їм боєприпасів.

Країни погодили план вартістю два мільярди євро, який передбачав постачання боєприпасів з їхніх запасів та розміщення спільних замовлень на виробництво снарядів. Метою було передати Україні мільйон боєприпасів протягом 12 місяців.

У липні в ЄС набув чинності план розширення виробництва боєприпасів і ракет у зв’язку з необхідністю поповнити запаси.

Про план Євросоюзу читайте тут: Як ЄС планує підтримати контрнаступ України та посилити себе.