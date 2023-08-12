В ЕС раскрыли, сколько снарядов из миллиона поставили Украине

В рамках плана по предоставлению Украине миллиона артиллерийских снарядов в течение года, ЕС пока передал Киеву 223,8 тысячи таких боеприпасов и 2,3 тысячи ракет различных видов.

Об этом, как пишет DW, в пятницу, 11 августа, сообщил представитель ЕС Петер Стано агентству AFP.

"Страны-члены (ЕС. – Ред.) поставили около 223 800 артиллерийских боеприпасов – дальнобойных самоходных, высокоточных боеприпасов, а также минометных боеприпасов – и 2300 ракет всех типов", – сказал Стано.

Весной страны-члены ЕС пообещали увеличить поставки Украине артиллерийских снарядов, поскольку украинские силы столкнулись с нехваткой крайне необходимых им боеприпасов.

Страны согласовали план стоимостью два миллиарда евро, который предусматривал поставки боеприпасов из их запасов и размещение совместных заказов на производство снарядов. Целью было передать Украине миллион боеприпасов в течение 12 месяцев.

В июле в ЕС вступил в силу план расширения производства боеприпасов и ракет в связи с необходимостью пополнить запасы.

О плане Евросоюза читайте здесь: Как ЕС планирует поддержать контрнаступление Украины и усилить себя.