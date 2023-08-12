Човен з мігрантами перекинувся в Ла-Манші: Шестеро загиблих

Шестеро людей загинули після того, як в Ла-Манші затонув човен з мігрантами.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє BBC.

Речниця французької берегової адміністрації заявила, що від 5 до 10 осіб вважаються зниклими безвісти.

Британська і французька берегові охорони врятувала близько 50 осіб з судна.

У Дуврі бачили, як кількох людей виносили з рятувальної шлюпки на ношах, але ступінь травм і точна кількість постраждалих залишається неясною.

Рано вранці в суботу корабель, що проходив повз, вперше підняв тривогу про те, що перевантажений човен зазнав лиха біля узбережжя Сангатте, поблизу Кале.

Коли прибув французький рятувальний човен, він виявив у морі численних людей. До рятувальної операції долучився рятувальний катер Дувра, який вже перебував у Ла-Манші, де займався іншим човном з мігрантами.

Волонтер, який перебував на одному з рятувальних катерів, розповів інформаційному агентству Reuters, що мігранти використовували взуття, щоб вичерпати воду з потопаючого човна.

Французький прокурор повідомив агентству AFP, що першою жертвою був афганець віком від 25 до 30 років.

Рятувальники кажуть, що це вже сьомий випадок на цьому тижні, коли їм доводиться витягувати людей з води.

Ла-Манш є одним з найнебезпечніших і найбільш завантажених судноплавних шляхів у світі, через нього щодня проходять 600 танкерів і 200 поромів.

Нагадаємо, цього тижня в Англії зі скандально відомої житлової баржі Bibby Stockholm відселили шукачів притулку після того, як у воді виявили небезпечну бактерію, яка викликає так звану "хворобу легіонерів".