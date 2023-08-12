Лодка с мигрантами перевернулась в Ла-Манше: Шестеро погибших

Шесть человек погибли после того, как в Ла-Манше затонула лодка с мигрантами.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает BBC.

Пресс-секретарь французской береговой администрации заявила, что от 5 до 10 человек считаются пропавшими без вести.

Британская и французская береговые охраны спасли около 50 человек с судна.

В Дувре видели, как нескольких человек выносили из спасательной шлюпки на носилках, но степень травм и точное количество пострадавших остается неясным.

Рано утром в субботу проходивший мимо корабль впервые поднял тревогу о том, что перегруженная лодка потерпела бедствие у побережья Сангатте, близ Кале.

Когда прибыла французская спасательная лодка, она обнаружила в море многочисленных людей. К спасательной операции присоединился спасательный катер Дувра, который уже находился в Ла-Манше, где занимался другой лодкой с мигрантами.

Волонтер, который находился на одном из спасательных катеров, рассказал информационному агентству Reuters, что мигранты использовали обувь, чтобы вычерпать воду из тонущей лодки.

Французский прокурор сообщил агентству AFP, что первой жертвой был афганец в возрасте от 25 до 30 лет.

Спасатели говорят, что это уже седьмой случай на этой неделе, когда им приходится вытаскивать людей из воды.

Ла-Манш является одним из самых опасных и наиболее загруженных судоходных путей в мире, через него ежедневно проходят 600 танкеров и 200 паромов.

Напомним, на этой неделе в Англии со скандально известной жилой баржи Bibby Stockholm отселили искателей убежища после того, как в воде обнаружили опасную бактерию, которая вызывает так называемую "болезнь легионеров".