Польша развернула новую группировку на границе с Беларусью

Польша развернула оперативную группу своих войск на границе с Беларусью для реагирования на провокации с белорусской стороны.

Об этом сообщил министр обороны Польши Мариуш Блащак, его заявление приведено на правительственном сайте, сообщает "Европейская правда".

"Я решил создать военную оперативную группу в операции под кодовым названием RENGAW. Задачей солдат будет подготовка польской армии здесь, в полевых условиях, в Подляском воеводстве, а также поддержка, если ситуация на польско-белорусской границе ухудшится", – сказал министр.

12 августа глава Министерства обороны находился на востоке Польши, где солдаты Войска польского несут службу, поддерживая Пограничную службу в ее операциях.

"Характер этой военной оперативной группы – обучение и оборона. У нас есть операция GRYF под командованием Пограничной службы, которая заключается в закрытии и укреплении границы. В этой операции примут участие до 4 тысяч солдат польской армии, но я принял решение о создании военной оперативной группы в операции под кодовым названием RENGAW", – сказал Блащак.

Он назначил полковника Аркадиуша Миколайчика командиром оперативной группы в операции RENGAW, а полковника Гжегожа Каличака – заместителем командира.

Как отметил Блащак, к военным из Подляшья ежедневно будут присоединяться солдаты, дислоцированные в других частях Польши. Это будут как оперативные войска, так и территориальные.

Глава Министерства обороны также обратил внимание на действия кремлевской пропаганды. Как он отметил, укрепление польской границы польской армией будет использовано кремлевским пропагандистским аппаратом.

"Характер этой военной оперативной группы – это учения и оборона. Помните об этом, когда слышим кремлевскую пропаганду, которая говорит, что польская армия собирается на границе. Это действительно так, но польская армия собирается для сдерживания агрессора. Так есть и так будет, несмотря на эти различные дезинформационные акции", – заявил министр.

На этой неделе Польша объявила, что перебросит под границу дополнительные несколько тысяч военных.

Всего около 10 тысяч солдат будут находиться на границе: четыре тысячи непосредственно будут поддерживать Пограничную службу, а шесть тысяч будут в резерве.

Польша, кроме того, таким образом реагирует на провокации, которые белорусские силовики устраивают на границе с помощью нелегальных мигрантов.

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