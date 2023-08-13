На юге Франции в результате пожара погибли три человека, более десяти пострадали

Три человека погибли в результате пожара пятиэтажного дома в историческом центре французского города Грасс (департамент Приморские Альпы), который произошел в воскресенье утром 13 августа.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Le Figaro.

Кроме трех погибших, личности которых не разглашаются, экстренные службы насчитали одного тяжело раненого и шестнадцать человек, пострадавших незначительно.

"Количество людей, которых нужно спасти, не изменится, но состояние пострадавших всегда может измениться", – сказал капитан Аймерик Суффле. Пострадавшие были эвакуированы в различные больницы департамента.

Вокруг площади Эйр, где произошел пожар, был установлен кордон безопасности. По меньшей мере три этажа из пяти пострадали от огня в здании, часть фасада которого почернела.

"Расследование продолжается, чтобы определить происхождение инцидента", – сообщили в прокуратуре Грасса.

По словам пожарных, около 3 часов ночи в ведомственный пожарно-спасательный оперативный центр департамента Приморские Альпы поступили многочисленные звонки о "значительном задымлении в жилом доме в центре Грасса".

Прибыв на место, экстренные службы обнаружили, что на лестничной клетке пятиэтажного дома, расположенного на площади Эйр, распространяется сильный огонь, а в окнах появилось несколько человек.

Пожар, происхождение и обстоятельства которого еще предстоит выяснить, был ликвидирован. По словам пожарных, необходимо будет переселить около двадцати человек. Центр Грасса, города, известного своими парфюмерными магазинами, имеет высокий уровень бедности, но там уже много лет проводятся ремонтные работы.

Как сообщалось, количество жертв в результате пожара в доме для людей с инвалидностью, который произошел в среду утром на востоке Франции, возросло до 11.

Около 6.30 утра в среду в пансионате для людей с инвалидностью в Венценайме, неподалеку от Кольмара, что в департаменте Верхний Рейн, вспыхнул пожар. Пламя быстро взяли под контроль, пожарная бригада прибыла через 14 минут после первого вызова.

В усадьбе проживали люди с инвалидностью, все совершеннолетние в возрасте от 27 до 50 лет. Всего – более двух десятков жителей.