У Чехії у вантажівці виявили 62 нелегальних мігрантів, водій втік

Поблизу чеського міста Брно правоохоронці зупинили вантажівку з угорськими номерами і виявили в ній 62 нелегальних мігрантів.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Ceske Noviny.

Чеська поліція розшукує водія вантажівки з угорськими реєстраційними номерами, в якій у неділю на трасі біля Брно було виявлено 62 мігранти.

Поліцейський дорожній патруль хотів провести звичайну перевірку транспортного засобу і направив його в зону відпочинку. Однак водій, очевидно, розгубився, залишив машину на паркувальній смузі і втік, повідомив речник поліції.

Інцидент стався на автомагістралі D1 на рівні села Ржічки в районі Брно-Відек у напрямку Праги. Поліцейському автобусу довелося приїхати за 62 людьми, які були втиснуті у вантажівку.

Поліція у справах іноземців Південної Моравії встановлює особи пасажирів та їхнє громадянство, щоб викликати перекладачів для допиту.

Нагадаємо, в суботу шестеро людей загинули після того, як в Ла-Манші затонув човен з мігрантами.