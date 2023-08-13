В Чехии в грузовике обнаружили 62 нелегальных мигрантов, водитель сбежал

Вблизи чешского города Брно правоохранители остановили грузовик с венгерскими номерами и обнаружили в нем 62 нелегальных мигранта.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Ceske Noviny.

Чешская полиция разыскивает водителя грузовика с венгерскими регистрационными номерами, в котором в воскресенье на трассе возле Брно было обнаружено 62 мигранта.

Полицейский дорожный патруль хотел провести обычную проверку транспортного средства и направил его в зону отдыха. Однако водитель, очевидно, растерялся, оставил машину на парковочной полосе и скрылся, сообщил представитель полиции.

Инцидент произошел на автомагистрали D1 на уровне деревни Ржички в районе Брно-Видек в направлении Праги. Полицейскому автобусу пришлось приехать за 62 людьми, которые были втиснуты в грузовик.

Полиция по делам иностранцев Южной Моравии устанавливает личности пассажиров и их гражданство, чтобы вызвать переводчиков для допроса.

Напомним, в субботу шесть человек погибли после того, как в Ла-Манше затонула лодка с мигрантами.