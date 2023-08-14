Британія та США попередили про можливі теракти у Швеції

Велика Британія та Сполучені Штати попередили громадян, які прямують до Швеції, про можливі теракти в країні після акцій зі спалення Корану, що обурило мусульман.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на оновлені рекомендації для громадян, що подорожують, від США та МЗС Великої Британії, пише "Європейська правда".

Зовнішньополітичне відомство Британії заявило, що шведська влада успішно зірвала вже кілька запланованих терористичних нападів та провела арешти.

"Ви повинні бути пильними в цей час. Терористи з великою ймовірністю намагатимуться здійснити теракти у Швеції", – йдеться в рекомендаціях Лондона, де наголошується на загрозах у тих місцях, які відвідують іноземці.

Водночас радник з питань національної безпеки Швеції Генрік Ландерхольм також визнав зростання загроз для Швеції після акцій зі спалення Корану.

Раніше низка громадян Швеції отримали анонімні СМС-повідомлення з закликами помститись за спалення Корану.

Останні дві акції зі спаленням Корану відбулись у Швеції і Данії наприкінці липня – паралельно з тим, як лідери 57 держав-членів Організації ісламської співпраці обговорювали, як їм реагувати на цю ситуацію.

На цьому тлі між мусульманськими країнами та насамперед Швецією спалахнула напруженість. Гостро на це зокрема реагувала Туреччина, яка гальмує вступ Швеції до НАТО.