Британия и США предупредили о возможных терактах в Швеции

Великобритания и Соединенные Штаты предупредили граждан, направляющихся в Швецию, о возможных терактах в стране после акций по сожжению Корана, возмутивших мусульман.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на обновленные рекомендации для путешествующих граждан от США и МИД Великобритании, пишет "Европейская правда".

Внешнеполитическое ведомство Великобритании заявило, что шведские власти успешно сорвали уже несколько запланированных террористических нападений и провели аресты.

"Вы должны быть бдительными в это время. Террористы с большой вероятностью будут пытаться совершить теракты в Швеции", – говорится в рекомендациях Лондона, где отмечается угрозы в тех местах, которые посещают иностранцы.

В то же время советник по вопросам национальной безопасности Швеции Генрик Ландерхольм также признал рост угроз для страны после акций по сожжению Корана.

Ранее ряд граждан Швеции получили анонимные СМС-сообщения с призывами отомстить за сожжение Корана.

Последние две акции с сожжением Корана состоялись в Швеции и Дании в конце июля – параллельно с тем, как лидеры 57 государств-членов Организации исламского сотрудничества обсуждали, как им реагировать на эту ситуацию.

На этом фоне между мусульманскими странами и прежде всего Швецией вспыхнула напряженность. Резко на это реагировала Турция, которая тормозит вступление Швеции в НАТО.