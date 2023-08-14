МЗС Молдови відреагувало на мрії лідерки Гагаузії про представництво у Москві

Міністерство закордонних справ і євроінтеграції Молдови відреагувало на намір башкана Гагаузії Євгенії Гуцул відкрити представництво автономії в Москві.

Про це у МЗС розповіли в коментарі виданню Newsmaker, пише "Європейська правда".

У міністерстві зазначили, що наміри Гуцул, представниці проросійської партії "Шор", втілити неможливо.

"Гагаузія входить до складу Молдови, а у нашої країни вже є дипломатичне представництво в Росії. Оскільки Гагаузія не є суб'єктом міжнародного права, вона не може відкривати офіційні або дипломатичні представництва в інших країнах", – сказали в МЗС.

Там підкреслили, що подібні заяви лунають не вперше.

"Подібні спроби робили і 2015 року, коли пані Влах вступила на посаду. Але оскільки ці ідеї не відповідають національному законодавству, їх не реалізували", – сказали в міністерстві.

Башкан Гагаузії Євгенія Гуцул раніше в інтерв'ю РИА Новости заявила, що має намір відкрити в Москві представництво Гагаузії.

Гуцул заявила, що "обов’язково відкриє" представництво Гагаузії у Москві, але очікує на спротив центральної влади.

Дивіться відео "Європейської правди" про любов до РФ у Гагаузії та історію регіону під боком України.