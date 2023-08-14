МИД Молдовы отреагировал на мечты лидера Гагаузии о представительстве в Москве

Министерство иностранных дел и евроинтеграции Молдовы отреагировало на намерение башкана Гагаузии Евгении Гуцул открыть представительство автономии в Москве.

Об этом в МИД рассказали в комментарии изданию Newsmaker, пишет "Европейская правда".

В министерстве отметили, что намерения Гуцул, представительницы пророссийской партии "Шор", воплотить невозможно.

"Гагаузия входит в состав Молдовы, а у нашей страны уже есть дипломатическое представительство в России. Поскольку Гагаузия не является субъектом международного права, она не может открывать официальные или дипломатические представительства в других странах", – сказали в МИД.

Там подчеркнули, что подобные заявления звучат не впервые.

"Подобные попытки предпринимались и в 2015 году, когда госпожа Влах вступила в должность. Но поскольку эти идеи не соответствуют национальному законодательству, их не реализовали", – сказали в министерстве.

Башкан Гагаузии Евгения Гуцул ранее в интервью РИА Новости заявила, что намерена открыть в Москве представительство Гагаузии.

Гуцул заявила, что "обязательно откроет" представительство Гагаузии в Москве, но ожидает сопротивления центральной власти.

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