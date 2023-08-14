Люксембургский журналист проехал на велосипеде 2725 км, чтобы собрать средства для Украины
Понедельник, 14 августа 2023, 18:22
Журналист Мишель Мертен проехал на велосипеде 2725 км для сбора средств в поддержку Украины.
Об этом рассказал на своей Facebook-странице представитель МИД Украины Олег Николенко, сообщает "Европейская правда".
Николенко отметил, что встретился с Мертеном в здании МИД Украины после того, как он приехал на велосипеде из Люксембурга, чтобы собрать средства на упаковку сухпайков для ВСУ и детского реабилитационного центра в Карпатах.
"Мне как человеку, который также любит велоспорт, было особенно интересно познакомиться. Мишель говорит, что Украина – это замечательная страна, где живут фантастические люди. Искренний ему респект!", – отметил Николенко.
Он поблагодарил Мишеля и тысячи других волонтеров за их солидарность и помощь Украине и украинцам.
Напомним, в июле бегуны доставили флаг из Бахмута на саммит НАТО в Вильнюсе.
А мэр норвежского города проехался в Украину на велосипеде и собрал 540 тысяч гривен для ВСУ.