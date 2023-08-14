Люксембургский журналист проехал на велосипеде 2725 км, чтобы собрать средства для Украины 

Журналист Мишель Мертен проехал на велосипеде 2725 км для сбора средств в поддержку Украины.

Об этом рассказал на своей Facebook-странице представитель МИД Украины Олег Николенко, сообщает "Европейская правда".

Николенко отметил, что встретился с Мертеном в здании МИД Украины после того, как он приехал на велосипеде из Люксембурга, чтобы собрать средства на упаковку сухпайков для ВСУ и детского реабилитационного центра в Карпатах.

ФОТО: michael-merten.eu

"Мне как человеку, который также любит велоспорт, было особенно интересно познакомиться. Мишель говорит, что Украина – это замечательная страна, где живут фантастические люди. Искренний ему респект!", – отметил Николенко.

Он поблагодарил Мишеля и тысячи других волонтеров за их солидарность и помощь Украине и украинцам.

Напомним, в июле бегуны доставили флаг из Бахмута на саммит НАТО в Вильнюсе.

А мэр норвежского города проехался в Украину на велосипеде и собрал 540 тысяч гривен для ВСУ.