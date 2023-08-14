В Бельгии бастуют пилоты Ryanair: отменены почти 90 рейсов

Бельгийские пилоты ирландского лоукостера Ryanair в понедельник начали уже третью с начала лета забастовку из-за неудовлетворительных условий оплаты труда, что привело к отмене десятков рейсов из аэропорта Шарлеруа на востоке страны.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на портал De Morgen.

Из-за забастовки пилотов в Бельгии 88 из 340 запланированных на понедельник и вторник рейсов ирландской авиакомпании в Шарлеруа были отменены. Пассажиров попросили не приезжать в аэропорт и следить за обновлениями.

Бельгийские пилоты требуют, чтобы их заработная плата была возвращена к уровню перед началом пандемии COVID-19 в 2020 году, а также изменений в графиках отпусков. Несмотря на консультации между Ryanair и профсоюзами, решение пока не нашли.

"Мы еще не получили ни одного приемлемого предложения. Все, что мы получаем – это угрозы и незаконные предложения",- говорит представитель бельгийского профсоюза пилотов CNE Дидье Леббе.

По его словам, руководство Ryanair также добивается отзыва поданной некоторыми пилотами жалобы на авиакомпанию. Но, замечает Леббе, это невозможно, поскольку расследование уже продолжается.

Бельгийские пилоты уже бастовали на выходных 15-16 июля и 29-30 июля. Нынешняя забастовка впервые приходится на будние дни, но и происходит накануне праздника 15 августа – Успения Пресвятой Богородицы, когда бельгийцы традиционно путешествуют.

Как и во время предыдущих забастовок пилотов в Бельгии, пострадал только аэропорт Шарлеруа. В Брюссельском аэропорту в коммуне Завентем Ryanair продолжает обслуживать рейсы, но только с пилотами, которые работают в других аэропортах.

В июле в Италии также состоялась забастовка работников авиатранспорта, в результате чего было отменено около тысячи рейсов.