Глава МЗС Словенії оцінила підтримку України: Прийшла на допомогу попри війну

Глава МЗС Словенії Таня Файон відвідала локації, на яких працюють українські рятувальники, що прибули на допомогу після повеней.

Про це повідомили у ДСНС України, пише "Європейська правда".

Файон прибула до русла річки Савінья, де праюють українські рятувальники. Вони мають змінити напрямок русла, а опісля будуть займатися берегоукріпленням зі сторони населеного пункту, де є житлові будинки.

ФОТО: ДСНС

"Країна, якій самій дуже важко, знайшла можливість прийти на допомогу, за що Словенія Україні дуже вдячна", – зазначила міністерка.

ФОТО: ДСНС

Від початку робіт рятувальники зведеного загону ДСНС, що працює у Словенії, розчистили і розширили 410 метрів русла річки Савінья, облаштували 60 метрів дамби та укріпили 120 метрів берега, зазначили у відомстві.

Вони також організували перевезення двома тягачами ДСНС великогабаритної військової інженерної техніки до району проведення аварійно-відновлювальних робіт.

Окрім цього, надавали допомогу місцевим мешканцям по демонтажу зруйнованого будинку, який розташований в руслі річки Савінья.

ФОТО: ДСНС

Нещодавні сильні дощі завдали значних збитків Словенії, що призвело до обвалу щонайменше семи головних і регіональних мостів і вплинуло на дороги та енергетичну інфраструктуру. Тисячам людей довелося покинути свої домівки, багатьох евакуювали гелікоптерами та човнами, були жертви.

За даними влади, це найгірша ситуація з повенями в Словенії в новітній історії, яка торкнулася 2/3 території країни.

51 український рятувальник та 19 одиниць техніки розпочали відновлювальні роботи у Словенії 12 серпня.

Прем'єр-міністр Словенії Роберт Голоб особисто зустрів українську команду рятувальників, яка прибула надавати допомогу.